Дик (Эннс) Мария Генриховна (Абрамовна)
Место рожденияс.Александрталь Кошкинский район Самарская область
Дата рождения23.03.1883
Дата смерти29.03.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1883
с.Александрталь Кошкинский район Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1927
Сын: Дик Густав Яковлевич
Отец ребёнка: Дик Яков Петрович
с.Александрталь (с.Надеждино) Кошкинский район Самарская область
Смерть
29.03.1951
кв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область