Дик (Эннс) Мария Генриховна (Абрамовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик (Эннс) Мария Генриховна (Абрамовна)

Место рождения

с.Александрталь Кошкинский район Самарская область

Дата рождения

23.03.1883

Дата смерти

29.03.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Александрталь Кошкинский район Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1927

Сын: Дик Густав Яковлевич

Отец ребёнка: Дик Яков Петрович

с.Александрталь (с.Надеждино) Кошкинский район Самарская область
Смерть
29.03.1951
кв.23 ст.Шожма Няндомский район Архангельская область
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