Свешникова (Шаравеева) Катерина Матвеевна
Место рожденияКрасноуфимск, Пермское Наместничество Российская Империя
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
1813
Сын: Свешников Николай Осипович
Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Свешникова) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Свешникова) Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Свешникова) Аграфена Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Свешникова) Мария Осиповна
Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич
Смерть
После 1860