Свешникова (Шаравеева) Катерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Шаравеева) Катерина Матвеевна

Место рождения

Красноуфимск, Пермское Наместничество Российская Империя

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1812

Муж: Свешников Осип Вахрамеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Свешников Николай Осипович

Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Свешникова) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Свешникова) Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Свешникова) Аграфена Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Свешников Илья Осипович

Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Свешникова) Мария Осиповна

Отец ребёнка: Свешников Осип Вахрамеевич

Смерть
После 1860

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