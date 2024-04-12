Соколова Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Крестный Отец Иван -
Мать: - Ирина Ивановна
Бракосочетание
07.01.1838
Тимохово, Галицинская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Соколова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Соколов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Соколов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Соколов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Соколов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно