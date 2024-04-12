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Соколова Федосья Ивановна

Место рождения

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Крестный Отец Иван -

Мать: - Ирина Ивановна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
07.01.1838

Муж: Соколов Алексей Васильевич

Тимохово, Галицинская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Соколова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Соколов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Соколов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Соколов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Соколов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Соколов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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