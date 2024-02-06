Кузьминых (Пантюхина) Евдокия Агаповна
Место рожденияпочинок ПИТИРИМОВСКИЙ
Дата рождения25.06.1868
Дата смерти08.04.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кузьминых Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
09.09.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
02.06.1907
Сын: Кузьминых Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
22.05.1910
Сын: Кузьминых Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович
Смерть
08.04.1937
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Сделана запись № 174 от 090401937 Кушвинский ЗАГС. Ей было 39 лет