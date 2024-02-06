Кузьминых (Пантюхина) Евдокия Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых (Пантюхина) Евдокия Агаповна

Место рождения

починок ПИТИРИМОВСКИЙ

Дата рождения

25.06.1868

Дата смерти

08.04.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

починок ПИТИРИМОВСКИЙ
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кузьминых Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
09.09.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
02.06.1907

Сын: Кузьминых Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
22.05.1910

Сын: Кузьминых Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьминых Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Кузьминых Андрей Гаврилович

Смерть
08.04.1937
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Сделана запись № 174 от 090401937 Кушвинский ЗАГС. Ей было 39 лет
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