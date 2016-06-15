Саенко Николай Васильевич
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения01.04.1965
Дата смерти15.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.06.2016