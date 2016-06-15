Саенко Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко Николай Васильевич

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

01.04.1965

Дата смерти

15.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1965

Отец: Саенко Василий Иванович

Мать: Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.06.2016

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