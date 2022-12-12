Тиунов Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиОколо 1763 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: Тиунов Фёдор -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Дочь: Тиунова Харитина Алексеевна
Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1744 ст.
Сын: Тиунов Прокопий Алексеевич
Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Тиунова Мавра Алексеевна
Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Смерть
Около 1763 ст.