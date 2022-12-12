Тиунов Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунов Алексей Фёдорович

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Место рождения

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Около 1763 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1747 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: Тиунов Фёдор -

Мать: не указана

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Дочь: Тиунова Харитина Алексеевна

Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Тиунов Савин Алексеевич

Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Тиунов Мартын Алексеевич

Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Тиунов Архипп Алексеевич

Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1744 ст.

Сын: Тиунов Прокопий Алексеевич

Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Тиунова Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Тиунов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Калинина Акилина Васильевна

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Смерть
Около 1763 ст.
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