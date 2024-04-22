Матвей Дементьев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти22.08.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1810
Отец: Дементий Кирилов (Ич)
Мать: Агафья Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
16.02.1831 ст.
Жена: Ирина Никитина (Чна)
Свидетель Наум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ольга Матвеева (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Никитина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
22.08.1867 ст.
Причина смерти: чахотка