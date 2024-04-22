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Матвей Дементьев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

22.08.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.
Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Дементий Кирилов (Ич)

Мать: Агафья Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
16.02.1831 ст.

Жена: Ирина Никитина (Чна)

Свидетель Наум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ольга Матвеева (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Никитина (Чна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Сергеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
22.08.1867 ст.
Причина смерти: чахотка
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