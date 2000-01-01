Шумкова (Денисенко) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкова (Денисенко) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: Денисенко Павел Адамович

Мать: Игошева Александра

Рождение ребёнка
18.05.1974

Сын: Денисенко Павел Алескандрович

Отец ребёнка: Шумков Александр Егорович

Рождение ребёнка
07.12.1986

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: Шумков Александр Егорович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумков Александр Егорович

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