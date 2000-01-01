Шумкова (Денисенко) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951
Отец: Денисенко Павел Адамович
Мать: Игошева Александра
Рождение ребёнка
18.05.1974
Сын: Денисенко Павел Алескандрович
Отец ребёнка: Шумков Александр Егорович
Рождение ребёнка
07.12.1986
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: Шумков Александр Егорович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно