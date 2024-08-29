Волкоедова (Коновалова) Матрёна Федоровна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкоедова (Коновалова) Матрёна Федоровна

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Место рождения

село Борщёвка

Дата рождения

1886

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

село Борщёвка
Бракосочетание
03.07.1911

Муж: Волкоедов Григорий Антипович

У Григория это второй брак, ему было 38 лет.
Рождение ребёнка
26.06.1913

Сын: Волкоедов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович

д. Агарково
Рождение ребёнка
01.08.1914

Дочь: Волкоедова Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович

д. Агарково
Рождение ребёнка
16.11.1916

Дочь: Волкоедова Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович

Рождение ребёнка
27.09.1918

Дочь: Пелагия Григорьева

Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович

д. Агарково
Восприемники Вера Антипова Рязанцева
Рождение ребёнка
14.06.1920

Сын: Волкоедов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович

Деревня Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1923

Дочь: Донская (Волкоедова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Волкоедов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович

Смерть
1959

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