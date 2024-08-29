Волкоедова (Коновалова) Матрёна Федоровна
Место рождениясело Борщёвка
Дата рождения1886
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
село Борщёвка
Бракосочетание
03.07.1911
У Григория это второй брак, ему было 38 лет.
Рождение ребёнка
26.06.1913
Сын: Волкоедов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович
д. Агарково
Рождение ребёнка
01.08.1914
Дочь: Волкоедова Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович
д. Агарково
Рождение ребёнка
16.11.1916
Дочь: Волкоедова Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович
Рождение ребёнка
27.09.1918
Дочь: Пелагия Григорьева
Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович
д. Агарково
Восприемники Вера Антипова Рязанцева
Рождение ребёнка
14.06.1920
Сын: Волкоедов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович
Деревня Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1923
Дочь: Донская (Волкоедова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Волкоедов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Волкоедов Григорий Антипович
Смерть
1959