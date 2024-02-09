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Ратникова Александра

Место рождения

Михайловские хутора, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ратникова ппп Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ратникова Александра Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратников Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Ратникова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович

Рождение ребёнка
27.09.1904

Дочь: Яшонкова (Ратникова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Ратникова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Ратникова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ратников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ратников Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович

Смерть
Около 1940
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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