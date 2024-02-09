Ратникова Александра
Место рожденияМихайловские хутора, Вологодская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ратникова ппп Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ратникова Александра Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Ратникова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович
Рождение ребёнка
27.09.1904
Дочь: Яшонкова (Ратникова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Ратникова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Ратникова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ратников Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Ратников Василий Тихонович
Смерть
Около 1940
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область