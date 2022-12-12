Галушкина (Дубилина) Ефросинья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалушкина (Дубилина) Ефросинья Захаровна

Галушкина (Дубилина) Ефросинья Захаровна

avatar

Место рождения

Челышевский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

07.10.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Челышевский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.07.1922

Сын: Галушкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Галушкин Александр Нестерович

Челышевский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
07.10.1956
отделение №4 совхоза "Хоперский", Новониколаевский район, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close