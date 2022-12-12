Галушкина (Дубилина) Ефросинья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти07.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1922
Сын: Галушкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Галушкин Александр Нестерович
Смерть
07.10.1956
отделение №4 совхоза "Хоперский", Новониколаевский район, Волгоградская область