Сайног (Ледяева) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайног (Ледяева) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1976

Дочь: (Сайног) Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Сайног Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
23.10.1985

Сын: Сайног Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Сайног Геннадий Николаевич

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

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