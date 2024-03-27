Сайног (Ледяева) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1976
Дочь: (Сайног) Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Сайног Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1985
Сын: Сайног Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Сайног Геннадий Николаевич
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область