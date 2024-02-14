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Гатаулла

Место рождения

д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

21.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1886

Отец: Хамидулла Сабитов

Мать: Махубзямал Тимиргалеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибивасыма Замалетдинова

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Камаря

Мать ребёнка: Бибивасыма Замалетдинова

Смерть
Неизвестно

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