Кругляшов Яков
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кругляшов Гаврил Яковлевич
Мать ребёнка: Кругляшов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кругляшов ?
?
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кругляшов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Кругляшов ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кругляшов Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Кругляшов ?
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Кругляшов ?
д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
Неизвестно
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