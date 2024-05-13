Кругляшов Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКругляшов Яков

Кругляшов Яков

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругляшов Гаврил Яковлевич

Мать ребёнка: Кругляшов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кругляшов ?

?
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кругляшов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Кругляшов ?

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кругляшов Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Кругляшов ?

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кругляшов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кругляшов ?

д.Гаврилово Пришекснинского р-на Вологодской обл.
Смерть
Неизвестно
?

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