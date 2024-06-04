Широков Прокопий (Пронка) Левонтьев
Место рождениядер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1608
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608
Отец: Широков Леонтий (Левка) Федотов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1627
Сын: Широков Тит (Титко) Прокопиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1629
Сын: Широков Трифон (Трифанко) Прокопиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Широков Обросим (Обросимко) Прокопиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Широков Дорофей Прокопиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1671