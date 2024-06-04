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Широков Прокопий (Пронка) Левонтьев

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1608

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608

Отец: Широков Леонтий (Левка) Федотов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1627

Сын: Широков Тит (Титко) Прокопиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1629

Сын: Широков Трифон (Трифанко) Прокопиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Широков Обросим (Обросимко) Прокопиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Широков Дорофей Прокопиев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1671

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