Зощенко Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зощенко Михаил Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.07.1894

Дата смерти

22.07.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1894 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1921 по 1958
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
22.07.1958
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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