Зощенко Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.07.1894
Дата смерти22.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1894 по 1915
Место жительства
С 1921 по 1958
Смерть
22.07.1958