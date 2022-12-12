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Целищев Тимофей Иванович

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Целищев Иван Филиппович

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1671 ст.

Сын: Целищев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.

Сын: Целищев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.

Сын: Целищев Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целищев Фома Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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