Целищев Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Целищев Иван Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1671 ст.
Сын: Целищев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1672 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1682 ст.
Сын: Целищев Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно