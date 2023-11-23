Дарья Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Иосиф Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Михайлов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Михайлов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Михайлов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Михайлов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Агафья Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Михайлов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Михайлов
Смерть
Неизвестно