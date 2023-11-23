Дарья Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Иосифова

Дарья Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Иосиф Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Михайлов

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Михайлов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Михайлов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дарья Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Михайлов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Агафья Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Михайлов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Михайлов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.