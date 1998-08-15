Новикова (Кучеева) Кристина Александровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1998
Отец: Кучеев Александр Иванович
Мать: Кучеева Алена
Бракосочетание
14.08.2021
Альметьевск
Рождение ребёнка
21.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Владимир Олегович
Альметьевск
Место жительства
Неизвестно