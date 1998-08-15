Новикова (Кучеева) Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Кучеева) Кристина Александровна

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Место рождения

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.08.1998

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1973 г.р.

Муж

1995 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1998

Отец: Кучеев Александр Иванович

Мать: Кучеева Алена

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.08.2021

Муж: Новиков Владимир Олегович

Альметьевск
Рождение ребёнка
21.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Владимир Олегович

Альметьевск
Место жительства
Неизвестно
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