Дремина (Червякова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДремина (Червякова) Анастасия

Дремина (Червякова) Анастасия

avatar

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.11.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917

Отец: Гаврил

Мать: Червякова Екатерина

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1938

Сын: Дрёмин Виктор

Отец ребёнка: Дрёмин Николай

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Дрёмин Вячеслав

Отец ребёнка: Дрёмин Николай

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрёмин Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close