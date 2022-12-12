Дремина (Червякова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения04.11.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917
Отец: Гаврил
Мать: Червякова Екатерина
Рождение ребёнка
26.03.1938
Сын: Дрёмин Виктор
Отец ребёнка: Дрёмин Николай
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дрёмин Вячеслав
Отец ребёнка: Дрёмин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрёмин Николай
Смерть
Неизвестно