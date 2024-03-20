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Свинухов Владимир Иванович

Место рождения

с. Александровка-Грачёвка, Андреевской волости, Бузулукского уезда Самарской губернии (село Аграчевка, Андреевский район, Чкаловская область)

Дата рождения

1902

Дата смерти

17.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Свинухов Иван

Мать: не указана

с. Александровка-Грачёвка, Андреевской волости, Бузулукского уезда Самарской губернии (село Аграчевка, Андреевский район, Чкаловская область)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Donins Vasilijs

Мать ребёнка: Свинухова Евдокия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Свинухов Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Свинухова Евдокия Спиридоновна

Бузулук
Рождение ребёнка
?.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свинухова Евдокия Спиридоновна

г. Ворошилов, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свинухова Евдокия Спиридоновна

Военная служба
Неизвестно
Бузулукский РВК Чкаловская обл., Бузулукский р-н
Смерть
17.02.1945
деревня Нойвальфед, Германия
Похороны
Неизвестно
Польша, Зеленогурское воеводство, Жагань,ул. Кожуховска (правая сторона).
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