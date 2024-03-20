Свинухов Владимир Иванович
Место рожденияс. Александровка-Грачёвка, Андреевской волости, Бузулукского уезда Самарской губернии (село Аграчевка, Андреевский район, Чкаловская область)
Дата рождения1902
Дата смерти17.02.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Свинухов Иван
с. Александровка-Грачёвка, Андреевской волости, Бузулукского уезда Самарской губернии (село Аграчевка, Андреевский район, Чкаловская область)
Рождение ребёнка
1925
Сын: Donins Vasilijs
Мать ребёнка: Свинухова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Свинухов Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Свинухова Евдокия Спиридоновна
Бузулук
Рождение ребёнка
?.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свинухова Евдокия Спиридоновна
г. Ворошилов, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свинухова Евдокия Спиридоновна
Военная служба
Неизвестно
Бузулукский РВК Чкаловская обл., Бузулукский р-н
Смерть
17.02.1945
деревня Нойвальфед, Германия
Похороны
Неизвестно
Польша, Зеленогурское воеводство, Жагань,ул. Кожуховска (правая сторона).