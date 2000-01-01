Трефилий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Трефилов Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Трефилов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Трефилов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно