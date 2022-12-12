Дранишников Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дранишников Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1960
Сын: Дранишников Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дранишникова Нина Степановна
Мостовское, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дранишников Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Дранишникова Нина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дранишников Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Дранишникова Нина Степановна
Смерть
Неизвестно