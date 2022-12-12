Дранишников Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дранишников Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дранишников Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1960

Сын: Дранишников Александр Михайлович

Мать ребёнка: Дранишникова Нина Степановна

Мостовское, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дранишников Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Дранишникова Нина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дранишников Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Дранишникова Нина Степановна

Смерть
Неизвестно
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