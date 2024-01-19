Скороходова Василиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти?.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: Леонтьева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1921
Сын: Скороходов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Егор
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1942