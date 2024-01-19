Скороходова Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходова Василиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: Леонтьева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Васильевич

Дубок, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.10.1921

Сын: Скороходов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Васильевич

Дубок, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Егор

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Васильевич

Дубок, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Скороходов Дмитрий Васильевич

Дубок, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Дмитрий Васильевич

Смерть
?.02.1942
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