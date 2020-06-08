Банников Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения09.07.1925
Дата смерти08.06.2020
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1925
Военная награда
08.04.1945
Орден Красной Звезды | Приказ подразделения№: 6/н от: 25.04.1945Издан: 13 гв. скИнформация об архиве -Архив: ЦАМОФонд ист. информации: 33Опись ист. информации: 686196Дело ист. информации: 5853
Рождение ребёнка
18.05.1951
Сын: Банников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Банникова Евдокия Кузьминична
Россия
Рождение ребёнка
12.?.?
Дочь: Пидоренко Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Банникова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
29.?.?
Дочь: Пятаева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Банникова Евдокия Кузьминична
Военная награда
Неизвестно
Медаль за Отвагу (2) | Номер документа: 37/нДата документа: 10.02.1944Информация об архиве -Архив: ЦАМОКартотека: Картотека награжденийРасположение документа: шкаф 7, ящик 15
Военная награда
Неизвестно
Медаль за Отвагу | Приказ подразделения№: 11/н от: 18.05.1944Издан: 88 гв. сп 33 гв. сд 4 Украинского фронтаИнформация об архиве -Архив: ЦАМОФонд ист. информации: 33Опись ист. информации: 690155Дело и... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Орден Славы III степени | Даты подвига: 28.07.1944-31.07.1944Наименование награды: Орден Славы III степениПриказ подразделения№: 46/н от: 17.08.1944Издан: 33 гв. сдИнформация об архиве -Архив: ЦАМОФон... Показать все
Смерть
08.06.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно