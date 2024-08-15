Яушева (Юрченкова) Анастасия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрченков Никита Алексеев
Мать: не указана
Место жительства
До 08.01.1892 ст.
Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
08.01.1892 ст.
Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно