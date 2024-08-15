Яушева (Юрченкова) Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яушева (Юрченкова) Анастасия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрченков Никита Алексеев

Мать: не указана

Место жительства
До 08.01.1892 ст.
Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
08.01.1892 ст.

Муж: Яушев Василий Федорович

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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