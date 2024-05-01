Субботина Харитиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Владимир Никитич
Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Субботина) Зинаида Никитична
Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Субботина) Антонина Никитична
Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Субботина) Нина Никитична
Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич
Смерть
Неизвестно