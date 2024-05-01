Субботина Харитиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Харитиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Иван Никитич

Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Владимир Никитич

Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Субботина) Зинаида Никитична

Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Субботина) Антонина Никитична

Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Субботина) Нина Никитична

Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Никита Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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