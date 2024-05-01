Суботин Ефим Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суботина Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суботина Евфросиния
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Суботина) Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Суботина Евфросиния
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Суботина) Евфимия Ефимовна
Мать ребёнка: Суботина Евфросиния
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Суботина Евфросиния
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Суботина) Феоктиста Ефимовна
Мать ребёнка: Суботина Евфросиния
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Номоконова (Суботина) Анфиса Ефимовна
Мать ребёнка: Суботина Евфросиния
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Суботина) Соломония Ефимовна
Мать ребёнка: Суботина Евфросиния
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Суботина) Домника Ефимовна
Мать ребёнка: Суботина Евфросиния
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Суботина) Дария Ефимовна
Мать ребёнка: Суботина Феврония
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Суботина) Соломония (2-Я) Ефимовна
Мать ребёнка: Суботина Феврония
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Суботина) Евфросинья Ефимовна
Мать ребёнка: Суботина Феврония
Смерть
После 1860