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Суботин Ефим Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Суботин Ларион Семенович

Мать: Субботина Стефанида Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Евфросиния

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Суботина) Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Суботина Евфросиния

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Суботина) Евфимия Ефимовна

Мать ребёнка: Суботина Евфросиния

Рождение ребёнка
1834

Сын: Субботин Феодор Ефимович

Мать ребёнка: Суботина Евфросиния

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Суботина) Феоктиста Ефимовна

Мать ребёнка: Суботина Евфросиния

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Номоконова (Суботина) Анфиса Ефимовна

Мать ребёнка: Суботина Евфросиния

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Суботина) Соломония Ефимовна

Мать ребёнка: Суботина Евфросиния

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Суботина) Домника Ефимовна

Мать ребёнка: Суботина Евфросиния

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Суботина) Дария Ефимовна

Мать ребёнка: Суботина Феврония

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Суботина) Соломония (2-Я) Ефимовна

Мать ребёнка: Суботина Феврония

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Суботина) Евфросинья Ефимовна

Мать ребёнка: Суботина Феврония

Смерть
После 1860

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