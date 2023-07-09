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Проскуряков Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Проскуряков Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.11.1815

Дочь: Проскурякова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Проскурякова Евдокия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1820

Дочь: Минаева Домна Ивановна

Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Проскурякова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична

Рождение ребёнка
Около 23.04.1822

Сын: Проскуряков Федор Иванович

Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Проскурякова Домна Ивановна

Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична

Рождение ребёнка
17.08.1823

Сын: Проскуряков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Проскурякова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Проскурякова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Акилина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Евдокия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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