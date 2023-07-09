Проскуряков Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Проскуряков Игнат
Рождение ребёнка
Около 21.11.1815
Дочь: Проскурякова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Проскурякова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
02.01.1820
Дочь: Минаева Домна Ивановна
Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Проскурякова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 23.04.1822
Сын: Проскуряков Федор Иванович
Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Проскурякова Домна Ивановна
Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
17.08.1823
Сын: Проскуряков Андрей Иванович
Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Проскурякова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Проскурякова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Проскурякова Акилина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно