Грушевский Марк Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушевский Марк Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Грушевский Мина Маркович

Мать ребёнка: не указана

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Грушевский Еким Маркович

Мать ребёнка: не указана

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Грушевская) Палания Марковна

Мать ребёнка: не указана

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Лужная, Толочинский район, Витебская область

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