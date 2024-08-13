Грушевский Марк Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Грушевская) Палания Марковна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно