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Пожитков Александр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1876 ст.

Сын: Пожитков Федор Александрович

Мать ребёнка: Пожиткова Анна Матвеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1880 ст.

Сын: Пожитков Никанор Александрович

Мать ребёнка: Пожиткова Анна Матвеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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