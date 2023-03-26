Пожитков Александр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Леонтий
Рождение ребёнка
02.05.1876 ст.
Сын: Пожитков Федор Александрович
Мать ребёнка: Пожиткова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
26.07.1880 ст.
Сын: Пожитков Никанор Александрович
Мать ребёнка: Пожиткова Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожиткова Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно