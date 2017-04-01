Евтушенко (Гангнус) Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения18.07.1932
Дата смерти01.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1945
Место жительства
С 1945 по 1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1991 по 2017
Талса, США
Смерть
01.04.2017
Талса, США