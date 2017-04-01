Евтушенко (Гангнус) Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко (Гангнус) Евгений Александрович

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Место рождения

Зима, Зиминское, Иркутская область

Дата рождения

18.07.1932

Дата смерти

01.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Зима, Зиминское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1945
Зима, Зиминское, Иркутская область
Место жительства
С 1945 по 1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1991 по 2017
Талса, США
Смерть
01.04.2017
Талса, США
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