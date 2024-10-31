Пышкин Степан Маркелов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Пышкин Маркел Никитин
Мать: Панина Агрофена Семенова
Упоминание
Неизвестно
Из интернет-материалов про Гуслицы: «На Дону и Кубани была известна гуслицкая династия Пышкиных — знатоков церковного пения и торговцев образами». Вполне возможно, что это наши Пышкины из Яковлевской.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Устьянова
Упоминание
1850
Иконописное ремесло в Гуслицах было развито издревле и передавалось из поколения в поколение. В Запонорской волости (с. Запонорье находится за притоком р. Нерской - речкой Понорь и названо по ее имени... Показать все
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Аксинья Устьянова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Пышкина Евдакия(Авдотья) Степановна
Мать ребёнка: Аксинья Устьянова
Москоская обл. Куровской район д.Яколевская 17061, Анциферово, деревня, 55°34'с.ш. 38°49'в.д.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пышкина Наталья Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Устьянова
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Аксинья Устьянова
Смерть
Неизвестно