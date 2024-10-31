Пышкин Степан Маркелов 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пышкин Степан Маркелов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Пышкин Маркел Никитин

Мать: Панина Агрофена Семенова

Упоминание
Неизвестно
Из интернет-материалов про Гуслицы: «На Дону и Кубани была известна гуслицкая династия Пышкиных — знатоков церковного пения и торговцев образами». Вполне возможно, что это наши Пышкины из Яковлевской.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Устьянова

Упоминание
1850
Иконописное ремесло в Гуслицах было развито издревле и передавалось из поколения в поколение. В Запонорской волости (с. Запонорье находится за притоком р. Нерской - речкой Понорь и названо по ее имени... Показать все
Рождение ребёнка
1860

Сын: Пышкин Федор Степанович

Мать ребёнка: Аксинья Устьянова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Пышкина Евдакия(Авдотья) Степановна

Мать ребёнка: Аксинья Устьянова

Москоская обл. Куровской район д.Яколевская 17061, Анциферово, деревня, 55°34'с.ш. 38°49'в.д.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пышкина Наталья Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Устьянова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Пышкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Аксинья Устьянова

Смерть
Неизвестно

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