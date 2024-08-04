Анна Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афиногенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1890

Муж: Сметанников Андрей Петров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених завода крестьянин Андрей Петров Сметанников православного вероисповедания, первым браком – 20 лет Невеста того же завода крестьянка Анна Афиногенова, православного вероисповедания, первым браком... Показать все

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