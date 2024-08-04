Анна Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1890
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених завода крестьянин Андрей Петров Сметанников православного вероисповедания, первым браком – 20 лет Невеста того же завода крестьянка Анна Афиногенова, православного вероисповедания, первым браком... Показать все