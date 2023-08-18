Савельев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотягин Владимир
Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1914
Дочь: (Савельева) Зоя
Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра
Смерть
Неизвестно