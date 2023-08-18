Савельев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотягин Владимир

Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотягина (Часовникова) Александра

Рождение ребёнка
15.05.1914

Дочь: (Савельева) Зоя

Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра

Смерть
Неизвестно

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