Новик Степан Демьянович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Новик Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новик Мария Степановна
Мать ребёнка: Новик (Шевчук) Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новик Анна Степановна
Мать ребёнка: Новик (Шевчук) Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новик Марина Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1927
Мать ребёнка: Новик (Шевчук) Марина Ивановна
Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1974