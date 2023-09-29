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Новик Степан Демьянович

Место рождения

Ополь, Ивановский район, Брестская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Новик Демьян

Мать: не указана

Ополь, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новик Мария Степановна

Мать ребёнка: Новик (Шевчук) Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новик Анна Степановна

Мать ребёнка: Новик (Шевчук) Марина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новик Марина Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1927

Сын: Новик Павел Степанович

Мать ребёнка: Новик (Шевчук) Марина Ивановна

Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1974

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