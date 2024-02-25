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Сырорыбов Андрей Кузьмин

Место рождения

д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.

Дата рождения

Вычислено 1745

Дата смерти

20.08.1823 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745

Отец: Сырорыбов Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Сырорыбов Трофим Андреев

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Смерть
20.08.1823 ст.

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