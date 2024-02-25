Сырорыбов Андрей Кузьмин
Место рожденияд.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Дата рожденияВычислено 1745
Дата смерти20.08.1823 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745
Отец: Сырорыбов Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Смерть
20.08.1823 ст.