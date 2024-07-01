Троицкая Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1903
Сын: Троицкий Серафим Адрианович
Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.11.1905
Сын: Троицкий Рафаил Адрианович
Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович
Рождение ребёнка
03.10.1907
Сын: Троицкий Владимир Адрианович
Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович
Рождение ребёнка
03.09.1909
Дочь: (Троицкая) Вера Адриановна
Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович
Рождение ребёнка
01.12.1911
Сын: Троицкий Николай Адрианович
Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович
Смерть
Неизвестно