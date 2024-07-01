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Троицкая Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Адриан Александрович

Место жительства
Неизвестно
Сурты, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
12.08.1903

Сын: Троицкий Серафим Адрианович

Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Троицкий Рафаил Адрианович

Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович

Рождение ребёнка
03.10.1907

Сын: Троицкий Владимир Адрианович

Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1909

Дочь: (Троицкая) Вера Адриановна

Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович

Рождение ребёнка
01.12.1911

Сын: Троицкий Николай Адрианович

Отец ребёнка: Троицкий Адриан Александрович

Сурты, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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