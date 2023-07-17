Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рысаков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Погодаев Назар Аввакумович
Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Погодаев Пётр Аввакумович
Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Погодаев Федот Аввакумович
Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Погодаев Андрей Аввакумович
Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Погодаев Кузьма Аввакумович
Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович
Рождение ребёнка
21.09.1905
Дочь: Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна
Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович
Смерть
Неизвестно