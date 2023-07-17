Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодаева (Рысакова) Офимья Васильевна

Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рысаков Василий

Мать: не указана

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Погодаев Назар Аввакумович

Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Погодаев Пётр Аввакумович

Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Погодаев Федот Аввакумович

Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Погодаев Андрей Аввакумович

Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Погодаев Кузьма Аввакумович

Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович

Рождение ребёнка
21.09.1905

Дочь: Пискунова (Погодаева) Анна Аввакумовна

Отец ребёнка: Погодаев Аввакум Степанович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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