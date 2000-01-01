Лихачёва Ксения Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёва Ксения Гурьевна

Лихачёва Ксения Гурьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1830

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830

Отец: Гурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Юлиана Прокопьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Прокопий Потапович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васса Прокопьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Прокопий Потапович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close