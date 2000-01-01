Лихачёва Ксения Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830
Отец: Гурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Юлиана Прокопьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Прокопий Потапович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васса Прокопьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Прокопий Потапович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно