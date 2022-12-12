Темешева Елена внебрачная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темешева Елена внебрачная

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Место рождения

Большой Жужгес, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Жужгес, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1907 ст.

Муж: Устин Терентьев

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
поручители по жениху: кр-не из вотяков деревни Володор-Докьи Гавриил Григорьев и Николай Терентьев; по невесте: кр-не из вотяков деревни Возектал-Можги Феодор Алексеев и деревни Большой Докьи Феодор Р... Показать все
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