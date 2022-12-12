Темешева Елена внебрачная
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1907 ст.
Муж: Устин Терентьев
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
поручители по жениху: кр-не из вотяков деревни Володор-Докьи Гавриил Григорьев и Николай Терентьев; по невесте: кр-не из вотяков деревни Возектал-Можги Феодор Алексеев и деревни Большой Докьи Феодор Р... Показать все