Бойцев Василий Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцев Василий Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.09.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1988

Дочь: Юдина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.06.1996

Сын: Бойцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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