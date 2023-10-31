Бойцев Василий Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.09.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1988
Дочь: Юдина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рассвет Лодейнопольского района Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.06.1996
Сын: Бойцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности