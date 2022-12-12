Сергеев Ефим Амплиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Ефим Амплиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сергеев Константин Ефимович

Мать ребёнка: Сергеева Антонина Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Сергеев Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Сергеева Антонина Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
До 1906
Чубаровка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.02.1909

Сын: Сергеев Николай Ефимович

Мать ребёнка: Сергеева Антонина Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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