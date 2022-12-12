Сергеев Ефим Амплиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Сергеев Константин Ефимович
Мать ребёнка: Сергеева Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1906
Мать ребёнка: Сергеева Антонина Михайловна
Место жительства
До 1906
Чубаровка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.02.1909
Мать ребёнка: Сергеева Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно