Плохов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1856 и 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1856 и 1857
Отец: Плохов Семён
Мать: Плохова Анастасия
Рождение ребёнка
1890
Сын: Плохов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1895
Сын: Плохов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Плохов Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно