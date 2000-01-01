Плохов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлохов Иван

Плохов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1856 и 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1816 и 1817 г.р.

Мать

Между 1822 и 1823 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1856 и 1857

Отец: Плохов Семён

Мать: Плохова Анастасия

Рождение ребёнка
1890

Сын: Плохов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1895

Сын: Плохов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Плохов Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close