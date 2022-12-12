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Иван Михайлович

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Место рождения

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Михаил Андреевич

Мать: Настасья Ивановна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Осиповна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Посвящение в духовный сан
Около 1765
Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
священник (приход Кулачево Ростовский уезд Ярославская губерния)
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Осиповна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Осиповна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Осиповна

Смерть
После 1795
Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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