Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Михаил Андреевич
Мать: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Дарья Осиповна
Посвящение в духовный сан
Около 1765
священник (приход Кулачево Ростовский уезд Ярославская губерния)
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Осиповна
Смерть
После 1795