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Пушкарёв Прокопий Федорович

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Место рождения

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

17.02.1842 ст.

Дата смерти

15.02.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1842 ст.

Отец: Пушкарева Федор Яковлевич

Мать: Пушкарева Евдокия Евдокимова

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение 21 февраля в Покровской церкви села Адышевского. Восприемник д. Поломской крестьянин Григорий Иванов Пушкарев. (Ф. 237, оп. 75, д. 1274
Бракосочетание
24.01.1865 ст.

Жена: Пушкарева Феодосья Харитоновна

ГАКО, Ф. 237, оп. 73, д. 551. Венчание в Покровской церкви с. Адышево. На момент бракосочетания жениху 22 года, невесте 17 лет. Свидетели со стороны жениха Григорий Иванов и Иосиф Яковлев Пушкарёвы. С... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1869 ст.

Дочь: Пенкина Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1875 ст.

Дочь: Пушкарёва Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Пушкарева Феодосья Харитоновна

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 01.02.1875 г. Крестная - крестьянина Ивана Федорова Пушкарева дочь Марфа.
Рождение ребёнка
14.06.1880 ст.

Сын: Пушкарёв Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.12.1882 ст.

Сын: Пушкарёв Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Пушкарева Феодосья Харитоновна

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Тимофей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.02.1903 ст.
Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Умер в 62 года. Причина - чахотка.
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