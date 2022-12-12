Пушкарёв Прокопий Федорович
Место рождения
Дата рождения17.02.1842 ст.
Дата смерти15.02.1903 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1842 ст.
Крещение 21 февраля в Покровской церкви села Адышевского. Восприемник д. Поломской крестьянин Григорий Иванов Пушкарев. (Ф. 237, оп. 75, д. 1274
Бракосочетание
24.01.1865 ст.
ГАКО, Ф. 237, оп. 73, д. 551. Венчание в Покровской церкви с. Адышево. На момент бракосочетания жениху 22 года, невесте 17 лет. Свидетели со стороны жениха Григорий Иванов и Иосиф Яковлев Пушкарёвы. С... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1869 ст.
Дочь: Пенкина Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1875 ст.
Дочь: Пушкарёва Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Пушкарева Феодосья Харитоновна
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 01.02.1875 г. Крестная - крестьянина Ивана Федорова Пушкарева дочь Марфа.
Рождение ребёнка
14.06.1880 ст.
Сын: Пушкарёв Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1882 ст.
Сын: Пушкарёв Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Пушкарева Феодосья Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарёв Тимофей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарёв Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.02.1903 ст.
Умер в 62 года. Причина - чахотка.