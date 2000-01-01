Калишук Казимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1903
Сын: Калишук Александр Казимирович
Мать ребёнка: Калишук Мария Никитична
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
город Парчев Люблинского воеводства Польши
На 1903 год - мещанин города Парчев Влодавского уезда Седлецкой губернии. Римско-католического вероисповедания.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калишук Мария Никитична
Смерть
Неизвестно