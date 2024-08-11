Меснянкин Емельян Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Меснянкин Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меснянкина Анфиза Емельяновна

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячкин неизвестно

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меснянкина Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: неизвестно

д..Вознесенка, Тисульский район

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