Меснянкин Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меснянкина Анфиза Емельяновна
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячкин неизвестно
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меснянкина Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: неизвестно
д..Вознесенка, Тисульский район