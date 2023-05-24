Демченко - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченко -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демченко Филлип Андреевич

Отец ребёнка: Демченко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демченко Семен Андреевич

Отец ребёнка: Демченко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демченко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Демченко Андрей

Смерть
Неизвестно

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