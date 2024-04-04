Краснов Матвей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прокопий
Мать ребёнка: Краснова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Евфимий
Мать ребёнка: Краснова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Краснова Агриппина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно