Краснов Матвей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Матвей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Краснов Алексей Андреевич

Мать: Краснова Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Прокопий

Мать ребёнка: Краснова Агриппина Никифоровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Евфимий

Мать ребёнка: Краснова Агриппина Никифоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Краснова Агриппина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Агриппина Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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